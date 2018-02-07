Казахстан намерен увеличить морские грузоперевозки

БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен увеличить перевозку грузов морским транспортом, сказал министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, представляя законопроект «О ратификации протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства».

"На сегодняшний день участниками протокола являются свыше 40 государств и, что особенно важно, практически все страны Черноморского и Балтийского регионов. Сейчас казахстанские торговые суда начинают активно осваивать морские маршруты до портов, расположенных в открытых морях", - сказал министр.

Женис Касымбек отметил, что в 2017 году из порта Актау в направлении портов Турции перевезено порядка 35 тысяч тонн генеральных грузов.

"В текущем году объемы перевозок будут увеличены в три раза. Также с этого года планируется начать перевозку негабаритного оборудования из Черного и Балтийского морей для строительства завода «Тенгизшевройл». При этом, росту объемов перевозок способствует достигнутая договоренность с Россией в рамках Евразийского экономического союза о введении упрощенного порядка транзитного прохода для казахстанских судов по внутренним водным путям России", - отметил министр.

По словам министра, протокол предусматривает ряд изменений, в частности, расширение списка преступлений, классифицируемых как террористический акт.

Так, документ объявляет преступлением использование судна с целью перевозки материалов для совершения теракта, а также перевозку террористов.

Протокол призывает страны принять меры по привлечению физических и юридических лиц к ответственности за совершение терактов.

Кроме того, согласно положениям протокола, каждая сторона при нахождении ее судов в водах других государств может рассчитывать на помощь, направленную на предотвращение теракта. Данный пункт особенно актуален в свете того, что казахстанские суда начинают активно работать в Черном и Средиземном морях.

Мажилис парламента Казахстана в первом чтении одобрил проект закона.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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