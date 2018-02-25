ICD поможет созданию в Азербайджане крупного логистического центра (Эксклюзив)

25 февраля 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) обсуждает возможность финансирования в Азербайджане и Казахстане проектов по строительству крупных логистических центров, сообщил Trend источник в правительстве, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, в настоящее время разрабатываются технико-экономические обоснования для проектов.

Собеседник агентства отметил, что пока неизвестно, как именно эти проекты будут рассматриваться - в качестве единого проекта или же по отдельности.

“В последние несколько лет ICD начала активнее работать в Азербайджане, помогая стране диверсифицировать экономику. Сейчас Исламская корпорация делает основной акцент на сферах логистики и транспорта. Поддержка строительства логистических центров является продолжением этих работ”, - отметил источник.

Крупнейшим проектом в сфере логистики, в котором принимает участие ICD, является создание зоны свободной торговли (ЗСТ), которая будет действовать на территории Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят.

Работающая в Азербайджане с 2003 года Исламская корпорация также является основателем лизинговой компании Ansar Leasing и соучредителем Каспийской международной инвестиционной компании. За время сотрудничества ICD выделила на проекты в Азербайджане свыше 130 миллионов долларов.

Исламская корпорация по развитию частного сектора была основана в 1999 году и входит в группу Исламского банка развития. Ее штаб-квартира базируется в городе Джидда Саудовской Аравии. Основной задачей Корпорации является финансирование частного сектора стран-участниц организации.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Мультикультурализм и толерантность - самые большие достояния азербайджанского народа - Эльмар Мамедъяров
Политика 25 февраля 21:47
Обнародован прогноз погоды на первый день недели
Общество 25 февраля 13:39
Нидерланды крайне заинтересованы в реализации «Южного газового коридора» (Эксклюзив)
Энергетика 25 февраля 08:00
Jewish Journal: Ходжалинская резня – одно из самых жестоких и бесчеловечных преступлений в новейшей истории
Точка зрения 24 февраля 16:23
Президент Таджикистана совершит визит в Азербайджан
Политика 24 февраля 13:15
МИД Украины о создании трехстороннего формата сотрудничества с Азербайджаном и Турцией (Эксклюзив)
Политика 24 февраля 12:12
В Азербайджане начинается выдача удостоверений для голосования на президентских выборах
Политика 24 февраля 08:15
О погибших в Ходжалы всегда будут помнить - турецкий профессор
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 20:15
В Литве состоялся флешмоб, посвященный Ходжалинской трагедии
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 20:00
США разрабатывают ряд программ для усиления экономического сотрудничества с Азербайджаном – посол
Бизнес 23 февраля 15:21
Утверждены соглашения между Турцией и Азербайджаном
Политика 23 февраля 14:32
США запустили в Азербайджане новый проект по поддержке детей вынужденных переселенцев (ФОТО)
Общество 23 февраля 13:51
Нидерланды крайне заинтересованы в реализации «Южного газового коридора» (Эксклюзив)
Энергетика 23 февраля 13:27
Необходимо применять единый подход ко всем конфликтам в регионе ОБСЕ - азербайджанский депутат
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 12:42
Около 52% территории по маршруту TAP в Греции и Албании приведено в исходное состояние
Энергетика 23 февраля 11:56
Почему Азербайджан не торопится вступать в ВТО?
Бизнес 23 февраля 11:00
Нидерланды надеются на скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта - Рене ван дер Линден (Эксклюзив)
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 08:00
В Азербайджане пройдет региональный форум национальных координаторов по Целям устойчивого развития
Политика 22 февраля 23:48