ICD поможет созданию в Азербайджане крупного логистического центра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) обсуждает возможность финансирования в Азербайджане и Казахстане проектов по строительству крупных логистических центров, сообщил Trend источник в правительстве, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, в настоящее время разрабатываются технико-экономические обоснования для проектов.

Собеседник агентства отметил, что пока неизвестно, как именно эти проекты будут рассматриваться - в качестве единого проекта или же по отдельности.

“В последние несколько лет ICD начала активнее работать в Азербайджане, помогая стране диверсифицировать экономику. Сейчас Исламская корпорация делает основной акцент на сферах логистики и транспорта. Поддержка строительства логистических центров является продолжением этих работ”, - отметил источник.

Крупнейшим проектом в сфере логистики, в котором принимает участие ICD, является создание зоны свободной торговли (ЗСТ), которая будет действовать на территории Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят.

Работающая в Азербайджане с 2003 года Исламская корпорация также является основателем лизинговой компании Ansar Leasing и соучредителем Каспийской международной инвестиционной компании. За время сотрудничества ICD выделила на проекты в Азербайджане свыше 130 миллионов долларов.

Исламская корпорация по развитию частного сектора была основана в 1999 году и входит в группу Исламского банка развития. Ее штаб-квартира базируется в городе Джидда Саудовской Аравии. Основной задачей Корпорации является финансирование частного сектора стран-участниц организации.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.