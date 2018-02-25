ICD поможет созданию в Азербайджане крупного логистического центра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) обсуждает возможность финансирования в Азербайджане и Казахстане проектов по строительству крупных логистических центров, сообщил Trend источник в правительстве, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, в настоящее время разрабатываются технико-экономические обоснования для проектов.
Собеседник агентства отметил, что пока неизвестно, как именно эти проекты будут рассматриваться - в качестве единого проекта или же по отдельности.
“В последние несколько лет ICD начала активнее работать в Азербайджане, помогая стране диверсифицировать экономику. Сейчас Исламская корпорация делает основной акцент на сферах логистики и транспорта. Поддержка строительства логистических центров является продолжением этих работ”, - отметил источник.
Крупнейшим проектом в сфере логистики, в котором принимает участие ICD, является создание зоны свободной торговли (ЗСТ), которая будет действовать на территории Бакинского международного морского торгового порта в поселке Алят.
Работающая в Азербайджане с 2003 года Исламская корпорация также является основателем лизинговой компании Ansar Leasing и соучредителем Каспийской международной инвестиционной компании. За время сотрудничества ICD выделила на проекты в Азербайджане свыше 130 миллионов долларов.
Исламская корпорация по развитию частного сектора была основана в 1999 году и входит в группу Исламского банка развития. Ее штаб-квартира базируется в городе Джидда Саудовской Аравии. Основной задачей Корпорации является финансирование частного сектора стран-участниц организации.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli
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