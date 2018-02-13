В Азербайджане предложено расширить охват плательщиков упрощенного налога

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо расширить охват плательщиков упрощенного налога, сказал во вторник глава Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев, выступая на конференции на тему "Налоги. Прозрачность. Развитие".

По словам Мусаева, объем налогооблагаемых операций в течение любого месяца на протяжении года, обязательный для того, чтобы стать на учет для уплаты упрощенного налога необходимо повысить до 500 тысяч манатов.

В настоящее время оборот компании для уплаты упрощенного налога составляет 200 тысяч манатов.

Являясь плательщиком по упрощенной системе налогообложения, юридические лица освобождаются от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество, а физические лица не платят НДС и налог на прибыль.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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