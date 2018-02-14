В Казахстане увеличилось производство сельхозпродукции

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе 2018 года составил 113,4 миллиарда тенге, что на 3,7 процента больше, чем в соответствующем месяце 2017 года, сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

За отчетный период объемы выпуска продукции в сфере животноводства составили 107,4 миллиарда тенге (рост по сравнению с январем прошлого года - 3,9 процента), растениеводства – 4,4 миллиарда тенге, услуг в области сельского хозяйства - 28 миллионов тенге.

Индекс потребительских цен в Казахстане в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года составил 100,6 процента.

Как указывается в статистических данных, цены на продовольственные товары повысились на 0,6 процента, непродовольственные товары - на 0,3 процента, платные услуги для населения - на 0,8 процента. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысились на 1,4 процента.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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