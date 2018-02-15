Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в налоговой сфере

15 февраля 2018 10:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сенат Парламента Казахстана принял законопроект, предусматривающий расширение сотрудничества с Азербайджаном в налоговой сфере, сообщает издание Zakon.kz.

Как отметил министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, выступая на заседании Сената, отметил, что принятие законопроекта “О ратификации протокола между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в конвенцию между правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года”, сыграет важную роль в вопросах налогообложения между двумя государствами.

“Предложенный вам для ратификации протокол позволит, во-первых, развивать сотрудничество налоговых служб обоих государств путем расширения обмена информацией. Во-вторых, применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблении положениями конвенции”, - сказал министр.

По словам Султанова, также протоколом внесены изменения в термины “Казахстан” в соответствии с редакцией, рекомендованной МИД страны и “Азербайджан”; актуализированы наименования налогов, на которые распространяется конвенция - устаревшие названия налогов заменены на современные в соответствии с действующими налоговыми законодательствами обоих государств; уточнены положения статьи, регулирующей определение резидентства в договаривающихся государствах и другие.

Кроме того, глава ведомства остановился на статистических данных о взаимной торговле с Азербайджаном: “Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном за последние 10 лет составил 3,2 миллиарда долларов. Основными статьями казахстанского экспорта является пшеница, нефтепродукты, полученные из битуминозных пород и прокат из железа. В структуре импорта преобладают сахар, лесные орехи. Инвестиции из Азербайджана в Республику Казахстан за последние 10 лет составили 168,7 миллиона долларов. Реализация протокола не потребуют финансовых затрат из государственного бюджета”, - заключил министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Помощник главы Бюро по делам Европы и Евразии USAID посетит Азербайджан
Политика 11:36
Внешний долг Казахстан продолжает увеличиваться
Бизнес 10:52
МИД Казахстана: Саммит прикаспийских государств пройдет во второй половине года
Политика 10:09
Министр энергетики Болгарии о новых возможностях увеличения транзита азербайджанского газа по "Южному газовому коридору" (Эксклюзив)
Энергетика 08:00
В Баку отметили Новый год по китайскому календарю ковровым искусством (ФОТО)
Культура 14 февраля 23:34
Шефчович: "Южный газовый коридор" поможет создать общеевропейский энергорынок, основанный на свободной торговле (Эксклюзив)
Энергетика 14 февраля 22:13
Агропромышленный комплекс Казахстана нуждается в дополнительном финансировании
Бизнес 14 февраля 19:19
Инфляционные ожидания населения Казахстана снизились
Бизнес 14 февраля 18:32
Казахстан увеличил экспорт сельхозпродуктов в Китай
Бизнес 14 февраля 18:02
Министр: Ионическо-Адриатический трубопровод - наилучший путь поставок газа в Черногорию (Эксклюзив)
Энергетика 14 февраля 17:52
Qazaq Banki обладает слабыми финансовыми показателями и нуждается в помощи акционера - S&P
Бизнес 14 февраля 15:35
Азербайджан можно привести в пример странам региона – Питер Тейс
Политика 14 февраля 15:21
Казахстанский тенге дорожает по итогам валютных торгов на Казахстанской фондовой бирже
Бизнес 14 февраля 15:13
Черногория опирается на опыт SOCAR в области газоснабжения - министр экономики (Эксклюзив)
Энергетика 14 февраля 15:01
Увеличился объем инвестиций в основной капитал Казахстана
Бизнес 14 февраля 14:33
Казахстан намерен привлечь больше инвестиций
Бизнес 14 февраля 13:29
Глава МИД Азербайджана обнародовал сроки следующего раунда переговоров по новому соглашению с ЕС
Политика 14 февраля 12:40
В Казахстане увеличилось производство сельхозпродукции
Бизнес 14 февраля 11:59