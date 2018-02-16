AccessBank начинает кредитную кампанию "Bağa bax ki, bağ olsun!"

16 февраля 2018 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Говорят, что у хорошего садовода хороший сад. Веками это высказывание испытано на практике. Действительно, даже имея маленький сад, необходимо усердно ухаживать за ним, что требует немало времени и физических сил. Но взамен садовник пожнет плоды своего труда. Естественно, порой усердного ухаживания за садом бывает недостаточно, так как для этого у вас должны быть и необходимые финансовые ресурсы.

AccessBank, который постоянно оказывает поддержку различным секторам сельского хозяйства, начинает кредитную кампанию для садоводов, которая продлится до 30 апреля 2018 года.

В этот период лица, занимающиеся сельским хозяйством и взявшие кредит в AccessBank, смогут получить ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД до 12 месяцев, а также СКИДКУ до трех процентов на годовую процентную ставку. Кроме того, клиенты могут сами составить график оплаты по кредиту в соответствии с особенностями своего бизнеса.

Подробную информацию можно получить на сайте Банка, страницах в Facebook и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.

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