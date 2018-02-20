В Узбекистане реформируется национальный почтовый оператор

20 февраля 2018 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Указом президента Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций» определен комплекс мер по реформированию национального оператора потовой связи АО «Узбекистон почтаси».

Согласно документу, было принято решение о присоединении занятого распространением периодики АК «Матбуот таркатувчи» к АО «Узбекистон почтаси» в установленном порядке.

Министерству развития информационных технологий и коммуникаций совместно с Государственным комитетом по инвестициям поручено в трехмесячный срок внести в Кабинет министров Узбекистана предложения по реформированию АО «Узбекистон почтаси», в том числе путем привлечения зарубежных консультантов и изучения передового международного опыта.

Особое место в этом документе будет уделено вопросу развития сети операторов и курьеров почтовой связи, организации пунктов международного обмена почтовыми отправлениями за рубежом.

В настоящее время почтовая связь Узбекистана включает в себя 14 региональных отделений, состоящих, в свою очередь, из 69 межрайонных узлов связи, 17 районных узлов связи, 1745 отделений связи, специализированных филиалов – «Халкаро почтамт», «Халкаро тезкор почта» (ЕМS) и «Матбуот таркатиш», производственный участок «Узбекистон маркаси», а также 30 авиа-, 2 железнодорожных и более 250 автомобильных маршрутов, обеспечивающих регулярные перевозки почтовых отправлений.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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