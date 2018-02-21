Экспорт казахстанских товаров в Южную Корею значительно возрос

БАКУ /Trend/ - По итогам 2017 года экспорт из Казахстана в Корею увеличился более чем в 5 раз, составив 1,1 миллиарда долларов. Импорт корейских товаров в Казахстан, в свою очередь, увеличился за год на 25,3 процента, до 567,5 миллиона долларов.

Товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей вырос в 2,5 раза в 2017 году до 1,7 миллиона долларов, передает Energy Prom.

Доля Кореи в общем товарообороте Казахстана выросла вдвое, составив 2,2 процента, с дальнейшим прогнозом роста.

Основные казахстанские товары, экспортируемые в Южную Корею, это - нефть (2,4 миллиона тонн на сумму 956 миллионов долларов), ферросплавы(87,4 тысяч тонн, 138,2 миллиона долларов) и титан (3,4 тысячи тонн, 28,1 миллиона долларов).

Казахстан импортировал в прошлом году из Южной Кореи в основном технику на 76 миллионов долларов.

Дополнительной поддержкой двусторонней торговле также может послужить то, что между странами ЕАЭС и Южной Кореей может быть создана зона свободной торговли. После подписания этого соглашения Корея, и без того набирающая значение в экономике Казахстана, может стать одним из ключевых партнеров страны.

(Автор: Али Мустафаев)

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