Российская авиакомпания может закрыть представительство в Узбекистане

27 февраля 2018 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания UTair планирует закрыть представительство в Узбекистане, сообщают российские СМИ, ссылаясь на авиаперевозчика.

В ходе назначенного на 2 марта заседания наблюдательный совет авиакомпании UTair рассмотрит вопрос о закрытии представительства в Узбекистане, говорится в материалах авиакомпании.

Представительство в Узбекистане было открыто в 2012 году. UTair выполняет полеты из Москвы в Ташкент и Бухару.

Авиакомпания UTair – головное предприятие группы Utair, в состав которой входят компании по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок.

В парке воздушных судов Utair 65 самолетов. Основным аэропортом базирования авиакомпании является Внуково.

В 2017 году Узбекистан посетили почти 2,7 миллиона туристов, при этом большую их часть составляют те, кто приезжает, чтобы повидаться с родственниками, в целях лечения, обучения, по коммерческим и иным делам.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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