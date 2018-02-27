Российская авиакомпания может закрыть представительство в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания UTair планирует закрыть представительство в Узбекистане, сообщают российские СМИ, ссылаясь на авиаперевозчика.
В ходе назначенного на 2 марта заседания наблюдательный совет авиакомпании UTair рассмотрит вопрос о закрытии представительства в Узбекистане, говорится в материалах авиакомпании.
Представительство в Узбекистане было открыто в 2012 году. UTair выполняет полеты из Москвы в Ташкент и Бухару.
Авиакомпания UTair – головное предприятие группы Utair, в состав которой входят компании по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок.
В парке воздушных судов Utair 65 самолетов. Основным аэропортом базирования авиакомпании является Внуково.
В 2017 году Узбекистан посетили почти 2,7 миллиона туристов, при этом большую их часть составляют те, кто приезжает, чтобы повидаться с родственниками, в целях лечения, обучения, по коммерческим и иным делам.
(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)
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