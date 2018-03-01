Украина увеличила экспорт мяса в Азербайджан

1 марта 2018 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году экспорт мяса из Украины в Азербайджан вырос в 2,7 раза и составил 37,8 миллионов долларов.

Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев, сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что за отчетный период Азербайджан вошел в пятерку импортеров данной продукции из Украины.

Первое место заняли Нидерланды (80,5 миллиона долларов), второе – Египет (69,4 миллиона долларов), Ирак – (51,2 миллиона долларов), Беларусь – (49,6 миллиона долларов)

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в прошлом году составил 810 миллионов долларов. Большая его часть пришлась на импорт украинской продукции в Азербайджан – 460 миллионов долларов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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