На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги

3 марта 2018 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 16 банков, сообщает в субботу KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) составил 322,01 тенге за доллар при объеме торгов 6,200 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

По евро с расчетами T+0, Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 322,22 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 14,100 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

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