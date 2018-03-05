Президент Ильхам Алиев предоставил субсидии для развития пчеловодства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о стимулировании развития пчеловодства.

Согласно распоряжению, с целью стимулирования развития пчеловодства в стране, поддержки малого предпринимательства и обеспечения занятости в сельской местности физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством, за каждую пчелиную семью (улей) в течение пяти лет, включая 2018 год, устанавливается субсидия в размере 10 манатов.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев, согласовав с Президентом Азербайджана, утвердить порядок выдачи субсидий физическим и юридическим лицам за каждую пчелиную семью (улей); обеспечить финансирование субсидий, установленных этом распоряжением, за счет госбюджета, а также в последующие годы ежегодно учитывать в соответствующем порядке в госбюджете необходимые средства; решить вопросы, вытекающие их этого распоряжения.

Министерству сельского хозяйства совместно Госкомитетом по статистике поручено раз в год в период, предусмотренный этим распоряжением, предоставлять информацию Президенту Азербайджана о числе пчелиных семей в конце и начале года, сумме выданных субсидий, а также о динамике производства меда; осуществлять соответствующие мероприятия по улучшению селекционно-племенной работы для выращивания высокопродуктивных медовых пчел и увеличения производства продукции пчеловодства.

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