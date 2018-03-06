Китайские автомобили на новых источниках энергии сохранили лидерство

6 марта 2018 18:03 (UTC+04:00)

Китайские автомобили на новых источниках энергии в целом соответствуют передовому международному уровню, заявил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй в Доме народных собраний в Пекине.

Как передает агентство Синьхуа, китайские производители автомобилей на новых источниках энергии уже три года подряд лидируют в мире по объему производства и продаж, в общей сложности было реализовано свыше 1,8 миллиона машин, сказал он.

В Китае наблюдается заметное повышение технологического уровня производства экологически чистых машин, отметил Мяо Вэй, добавив, что в 2017 году энергоемкость аккумуляторов автомобилей увеличилась в три раза по сравнению с 2012 годом.

"Китайские электромобили соответствуют передовому международному уровню", - подчеркнул он.

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