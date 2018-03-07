Значение индекса Казахстанской фондовой биржи выросло

7 марта 2018 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 07 марта 2018 года значение Индекса KASE выросло на 25,64 пунктов (1,07 процента) с 2 387,30 до 2 412,94.

Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 2 387,30. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 2 426,50, минимальное – 2 384,84.

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 07 марта вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,7 раза и составил 570,8 миллиона тенге (1 783,8 тысячи долларов).

Напомним, что значение Индекса KASE отражает изменение цен акций, включенных в представительский список для расчета данного индекса, с учетом капитализации их эмитентов и количества этих акций, находящихся в свободном обращении (free float). Влияние акций одного наименования на значение Индекса KASE не может превышать 15 процентов.

Значение Индекса KASE рассчитывается в течение торгового дня по мере заключения сделок с акциями тех наименований, которые находятся в представительском списке для расчета данного индекса.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Казахстан продолжит закупать нефтепродукты у России (Эксклюзив)
Энергетика 20:34
США будут использовать казахстанские порты для транзита специальных грузов
Бизнес 17:33
Нацбанк Казахстана объявляет тендер на поставку бронированных автомобилей
Тендеры 17:01
Казахстанский тенге остается стабильным к доллару США
Бизнес 14:53
Президент Таджикистана посетит Казахстан
Казахстан 11:30
Узбекистан создаёт спецкомпанию для международных автобусных перевозок
Узбекистан 10:07
Значение индикатора KazPrime понизилось
Бизнес 10:03
Минэнерго Казахстана о транспортировке нефти с месторождения "Кашаган" (Эксклюзив)
Энергетика 6 марта 20:57
Уменьшился объем денежных торгов на Казахстанской фондовой бирже
Бизнес 6 марта 20:45
Казахстан может увеличить экспорт нефти в Китай (Эксклюзив)
Энергетика 6 марта 18:03
На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные валютные торги
Бизнес 6 марта 16:51
"Каспийский трубопроводный консорциум" объявляет тендер по закупке электрооборудования
Тендеры 6 марта 16:23
Нацбанк Казахстана огласил прогнозы роста ВВП в 2018-2019 году
Бизнес 6 марта 16:18
Снизился объем торгов государственными ценными бумагами на KASE
Бизнес 6 марта 14:16
Азербайджанские подрядчики могут принять участие в нефтяных проектах Казахстана (Эксклюзив)
Энергетика 6 марта 12:35
Объем торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже значительно увеличился
Бизнес 6 марта 11:54
Спикер парламента Туркменистана посетит Казахстан
Туркменистан 6 марта 10:58
Казахстан подтвердил проведение встречи глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии
Казахстан 6 марта 10:18