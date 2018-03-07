Значение индекса Казахстанской фондовой биржи выросло

БАКУ /Trend/ - По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 07 марта 2018 года значение Индекса KASE выросло на 25,64 пунктов (1,07 процента) с 2 387,30 до 2 412,94.

Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 2 387,30. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 2 426,50, минимальное – 2 384,84.

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 07 марта вырос относительно предыдущего торгового дня в 1,7 раза и составил 570,8 миллиона тенге (1 783,8 тысячи долларов).

Напомним, что значение Индекса KASE отражает изменение цен акций, включенных в представительский список для расчета данного индекса, с учетом капитализации их эмитентов и количества этих акций, находящихся в свободном обращении (free float). Влияние акций одного наименования на значение Индекса KASE не может превышать 15 процентов.

Значение Индекса KASE рассчитывается в течение торгового дня по мере заключения сделок с акциями тех наименований, которые находятся в представительском списке для расчета данного индекса.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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