Фонд страхования вкладов Азербайджана начал оказывать услуги на портале е-правительства

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) с 10 марта представляет свою первую услугу на портале "Электронного правительства" Азербайджана (http://www.e-gov.az), сообщает в субботу пресс-служба ADIF.

Согласно сообщению, услуга "Электронное обращение по уточнению данных документа, удостоверяющего личность вкладчика" позволяет уточнить данные, подтверждающие личность вкладчиков банков, находящихся в процессе ликвидации.

"Для этого необходимо пройти регистрацию на портале "Электронное правительство" посредством одного из четырех средств аутентификации. После этого на экране появятся данные удостоверения личности гражданина. В представленной анкете гражданин может добавить дополнительные данные, в частности, контактный номер, e-mail и другие документы, подтверждающие личность. Пользователь, заполнив анкету, подтверждает введенные данные, и, нажав на кнопку "отправить", посылает свое обращение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что портал "Электронное правительство", используемый с 2012 года, направлен на усиление эффективности деятельности государственных органов, обеспечение прозрачности, расширение использования информационно-коммуникационных технологий для усовершенствования механизмов и методов управления, привлечения граждан к принятию общественных решений и использования простых и доступных электронных методов взаимосвязи граждан с государственными органами.

"ADIF продолжает работу по широкому внедрению информационных технологий. В этой связи можно отметить работу по созданию централизованной информационной системы управления данными, которая позволит управлять из единого центра операциями ADIF и банков, находящихся в процессе ликвидации, а также обрабатывать информацию в единой базе данных в режиме реального времени", - говорится в сообщении фонда.

Кроме того, ведется подготовка к приему и обработке документов посредством электронной системы для продажи имущества банков, находящихся в процессе ликвидации, на аукционах. В будущем предполагается создание на базе этой системы портала для проведения электронных аукционов.

Еще одним проектом ADİF в сфере информационных технологий является подключение к правительственным электронным платежным системам для оплаты физическими и юридическими кредитных долгов банкам, находящимся в процессе ликвидации.

Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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