Законодательство в области оценочной деятельности в Азербайджане требует обновления – общество (версия2)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо обновить законодательную базу в области оценочной деятельности, сказал в субботу председатель Общества оценщиков Азербайджана Нусрет Ибрагимов в ходе внеочередной выборной конференции .
По его словам, соответствующий законопроект был представлен в парламент Азербайджана еще в 2013 году, но до сих пор он так и не был принят.
"Сегодня нам необходимо обновить стандарты в области оценки, и соответствующую законодательную базу. Закон "Об оценочной деятельности, принятый в 1998 году, уже не отвечает необходимым требованиям", - подчеркнул Ибрагимов.
Как отметил Ибрагимов, Общество оценщиков намерено вести реестр физических и юридических лиц, которые занимаются оценочной деятельностью.
В ближайшее время будет утвержден бюджет общества на 2018 год, определены членские взносы.
Общество оценщиков Азербайджана было зарегистрировано в 1997 году - это общественная организация, которая объединяет всех оценщиков, действующих на территории страны.
(Автор: Илькин Шафиев)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.