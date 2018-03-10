Законодательство в области оценочной деятельности в Азербайджане требует обновления – общество (версия2)

10 марта 2018 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо обновить законодательную базу в области оценочной деятельности, сказал в субботу председатель Общества оценщиков Азербайджана Нусрет Ибрагимов в ходе внеочередной выборной конференции .

По его словам, соответствующий законопроект был представлен в парламент Азербайджана еще в 2013 году, но до сих пор он так и не был принят.

"Сегодня нам необходимо обновить стандарты в области оценки, и соответствующую законодательную базу. Закон "Об оценочной деятельности, принятый в 1998 году, уже не отвечает необходимым требованиям", - подчеркнул Ибрагимов.

Как отметил Ибрагимов, Общество оценщиков намерено вести реестр физических и юридических лиц, которые занимаются оценочной деятельностью.

В ближайшее время будет утвержден бюджет общества на 2018 год, определены членские взносы.

Общество оценщиков Азербайджана было зарегистрировано в 1997 году - это общественная организация, которая объединяет всех оценщиков, действующих на территории страны.

(Автор: Илькин Шафиев)

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