Баронесса Николсон: Великобритания намерена расширить экономическое сотрудничество с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Политическое и экономическое сотрудничество между Великобританией и Азербайджаном находится на очень высоком уровне, сказала в эксклюзивном интервью Trend специальный представитель премьер-министра Великобритании по торговле с Азербайджаном, Туркменистаном и Казахстаном баронесса Эмма Николсон.

"Великобритания является одним из крупнейших инвесторов в Азербайджан, и в Баку работает более 500 британских компаний. BP является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане и помогла правительству Азербайджана преобразовать свою экономику, создав прочную основу для успеха бизнеса", - отметила баронесса.

По ее словам, за последние два года отношения между двумя странами еще больше усилились благодаря созданию совместной межправительственной комиссии и Программе партнерства между Великобританией и Азербайджаном в нефтегазовом секторе. Это, по словам Николсон, привело к подписанию 27 новых соглашений между компаниями Великобритании и Азербайджана.

"И Азербайджан, и Великобритания стремятся взять существующий высокий уровень сотрудничества за основу и распространять его на новые сферы. После моего последнего визита в Азербайджан в феврале 2018 года мы договорились развивать наше сотрудничество в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, космических технологий, авиации и налоговых реформ", - сказала Николсон.

Баронесса отметила, что в ходе последнего заседания межправкомиссии в декабре 2017 года был дан толчок расширению торгового сотрудничества Великобритании и Азербайджана в ряде секторов.

"Великобритания поддерживает эти усилия и увеличила предложение по экспортному финансированию с 1,8 миллиарда до 2,8 миллиарда фунтов стерлингов. Также Великобритания продолжит поддерживать операции BP и энергетический сектор в Азербайджане. Департамент международной торговли Великобритании управляет партнерской программой в этом секторе, которая помогает создавать совместные предприятия и новые возможности для бизнеса. Мы также рассматриваем возможности в секторе возобновляемых источников энергии, включая ветроэнергетику, гелиоэнергетику и гидроэнергетику", - сказала Николсон.

Коснувшись сотрудничества между двумя странами после выхода Великобритании из Европейского союза, баронесса отметила, что отношения с Азербайджаном продолжат развиваться, как и прежде.

"Я считаю, что наши отношения продолжат развиваться, поскольку Великобритания строит связи по всему миру. Каспийский регион является одной из прекрасных возможностей для расширения сотрудничества, поскольку Азербайджан максимально использует свои стратегическое географическое положение, энергетические ресурсы и транспортные связи", - сказала Николсон.

В завершение баронесса также коснулась проекта "Южный газовый коридор", отметив, что он внесет значительный вклад в общую энергетическую безопасность региона и Европы.

(Авторы: Гюльгыз Мурадова, Анвар Мамедов)

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