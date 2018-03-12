БАКУ /Trend/ - Объем международных резервов Казахстана в феврале 2018 года увеличился на 0,15 процента, по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

С начала 2018 года объем международных резервов Казахстана увеличился на 1,95 процента, до 90,802 миллиарда долларов.

Согласно данным Национального банка Казахстана, объем валовых международных резервов Казахстана в феврале увеличился на 0,27 процента (в январе-феврале - на 2,24 процента) до 31,434 миллиарда долларов, в том числе объем чистых международных резервов увеличился на 0,29 процента до 30,915 миллиарда долларов.

Объем активов Национального фонда Казахстана составил 59,368 миллиарда долларов, увеличившись в феврале на 0,09 процента. Объем активов в свободно конвертируемой валюте составил 18,404 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 0,76 процента в упомянутом периоде. Объем активов в золоте уменьшился на 0,41 процента до 13,03 миллиарда долларов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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