Сформирован новый состав руководства Национального депозитарного центра Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сформирован новый состав Наблюдательного совета Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана, говорится в сообщении Центра, распространенном во вторник.

Председателем Наблюдательного совета избран Джавид Назаров, а членами Наблюдательного совета - Мухаммад Гасанли (Палата надзора над финансовыми рынками), Орхан Багиров (Invest-AZ), Турал Байрамов (Xalq Kapital), Бахруз Нагиев (PASHA Bank).

Данное решение было принято на внеочередном заседании Наблюдательного совета. В рамках заседания также были определены шаги по решению правовых и технических вопросов для интеграции НДЦ с зарубежными депозитариями, углубления рынка ценных бумаг и т.д.

(Автор: Азад Гасанли)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.