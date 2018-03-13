Сформирован новый состав руководства Национального депозитарного центра Азербайджана

13 марта 2018 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сформирован новый состав Наблюдательного совета Национального депозитарного центра (НДЦ) Азербайджана, говорится в сообщении Центра, распространенном во вторник.

Председателем Наблюдательного совета избран Джавид Назаров, а членами Наблюдательного совета - Мухаммад Гасанли (Палата надзора над финансовыми рынками), Орхан Багиров (Invest-AZ), Турал Байрамов (Xalq Kapital), Бахруз Нагиев (PASHA Bank).

Данное решение было принято на внеочередном заседании Наблюдательного совета. В рамках заседания также были определены шаги по решению правовых и технических вопросов для интеграции НДЦ с зарубежными депозитариями, углубления рынка ценных бумаг и т.д.

(Автор: Азад Гасанли)

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