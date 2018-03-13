Основные криптовалюты продолжают дешеветь

13 марта 2018 10:04 (UTC+04:00)

Основные виртуальные валюты во вторник утром продолжают дешеветь, следуя динамике предыдущего дня, криптовалюта биткоин (bitcoin) торгуется возле отметки в 9,3 тысячи долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Биткоин подешевел на 1,47% — до 9,42 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 1,91% — до 9,378 тысячи долларов, на OKEx — на 1,67%, до 9,374 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, то Ethereum дешевел на 1,71%, до 710,99 доллара, Ripple — на 1,78%, до 0,8 доллара, Bitcoin Cash снижался в цене на 1,98%, до 1092,55 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 380,87 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

"На рынках продолжается боковое движение, уже третий день биткоин торгуется в диапазоне 8500-9900. Объемы торгов остаются немного выше средних. Рынок консолидируется, но направление дальнейшего движения пока не очевидно", — сообщил РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. За последнюю неделю биткоин опустился с уровня примерно в 11 тысяч долларов, достигая отметки в 8,5 тысячи долларов в нижней границе в прошлую пятницу.

Ранее в марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) привела сообщение на своем сайте о том, что все платформы и биржи, торгующие криптовалютами и токенами, должны быть зарегистрированы по установленным правилам для бирж и брокеров.

Инвесторы также негативно воспринимали сообщения о взломе биржи Binance. О причинах проблем криптобиржи не сообщалось. Закрытие финансовым регулятором Японии (FSA) двух бирж — FSHO и Bit Station — из-за того, что они не смогли обеспечить защиту своих клиентов и предотвратить отмывание денег, также оказывало влияние на ход торгов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Биткоин дорожает на торгах
Бизнес 12 марта 10:02
Стоимость биткоина снижается на торгах
Бизнес 7 марта 11:14
Бесплатный семинар в Баку: Как инвестировать в цифровую валюту?
Бизнес 5 марта 18:06
Курс биткоина значительно вырос
Бизнес 5 марта 11:16
G20 впервые обсудит вопросы кибербезопасности и криптовалюты
Бизнес 2 марта 13:52
Курс биткоина перешел к снижению
Бизнес 1 марта 11:10
Билл Гейтс предупредил об опасности криптовалют
Бизнес 28 февраля 16:50
Биткоин слабо дешевеет
Бизнес 26 февраля 10:11
В Казахстане откроют первую криптобиржу
Бизнес 23 февраля 18:31
Мадуро сообщил о возможных сделках с "петро" на миллиард долларов
Бизнес 23 февраля 07:34
Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом
Другие страны 22 февраля 04:26
Биткоин продолжает дорожать
Бизнес 20 февраля 10:08
Биткоин дорожает после предыдущего снижения цены
Бизнес 19 февраля 13:44
Биткоин торгуется выше десяти тысяч долларов
Бизнес 16 февраля 09:28
Цена биткоина продолжает дорожать в четверг
Бизнес 15 февраля 09:58
Организаторы "крупнейшей хакерской атаки" заработали на афере 24 доллара
В мире 14 февраля 16:59
Власти Таиланда запретили банкам операции с криптовалютами
Бизнес 13 февраля 07:16
Граждан Евросоюза официально предостерегли от покупки криптовалют
Европа 12 февраля 17:02