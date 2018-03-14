Иранский министр призвал к расширению сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Расширение связей между Азербайджаном и Ираном будет способствовать защите интересов двух стран.

Об этом заявил министр здравоохранения Ирана Хасан Хашеми в ходе встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым в Тегеране.

«Будущие и настоящие интересы наших стран в области безопасности, экономики и независимости зависят от расширения сотрудничества, и для этого имеются разные возможности», - отметил Хашеми.

Призвав к расширению сотрудничества в сфере фармацевтики, иранский министр сказал, что медицинские университеты в городах Ардебиль, Тебриз и Урмия готовы к сотрудничеству с Азербайджаном.

Отметим, что в Тегеране с двухдневным визитом находится азербайджанская делегация во главе с министром экономики и сопредседателем межправкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахином Мустафаевым.

(Авторы: Илькин Шафиев, Камьяр Эгбалнежад. Редактор: Ирина Парфёнова)

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