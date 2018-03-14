Еврокомиссия не будет поднимать визовый сбор для граждан Азербайджана

14 марта 2018 15:55 (UTC+04:00)

Изменения в общий визовый кодекс Шенгенской зоны, предложенные в среду Еврокомиссией, не отразятся на стоимости визового сбора для граждан Азербайджана.

Еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос сообщил, что Еврокомиссия приняла решение повысить на 20 евро – до 80 евро визовый сбор для граждан третьих стран.

"Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких как Россия, Армения и Азербайджан", — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Еврокомиссии.

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