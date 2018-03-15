Госбюджет Азербайджана на 2018 год может быть пересмотрен

БАКУ /Trend/ - Государственный бюджет Азербайджана на 2018 год может быть пересмотрен, сказал председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде на презентации реестра движимого имущества.

По его словам, это может произойти после подведения итогов первого квартала 2018 года.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 19,473 миллиарда манатов, местные - 653,353 миллиона манатов), расходы - 21,047 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 20,323 миллиарда манатов, местные - 723,925 миллиона манатов).

В структуре доходов госбюджета на трансферты из Госнефтефонда приходятся 9,216 миллиарда манатов. Поступления от НДС прогнозируются в размере 4,288 миллиарда манатов (в том числе 1,705 миллиарда манатов по НДС с импортируемых в страну товаров), налога на прибыль - 2,320 миллиарда манатов, налога с доходов физических лиц - 1,196 миллиарда манатов, акцизного налога - 726 миллионов манатов (в том числе 172 миллиона манатов от акцизов на импорт товаров), таможенных пошлин - 535 миллионов манатов, упрощенного налога - 380 миллионов манатов, налога на добычу - 136 миллионов манатов, дорожного налога - 91 миллион манатов.

Поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций прогнозируются в размере 460 миллионов манатов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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