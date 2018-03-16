Артур Расизаде: В Азербайджане уровень бедности снизился до 5,4%

16 марта 2018 13:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние 14 лет стратегические валютные резервы Азербайджана выросли в 26,6 раза, и на конец прошлого года составили 42 миллиарда долларов.

Об этом сказал премьер-министр Артур Расизаде, представляя в пятницу в Милли Меджлисе (парламенте) отчет правительства за 2017 год.

"За прошедшие годы Азербайджан достиг больших успехов. Благодаря продуманным мерам, проводимым в стране, уровень бедности за последние 14 лет снизился с 44,7 до 5,4 процента, продолжительность жизни повысилась от 72,4 до 75,4 лет. За этот период в стране было создано свыше 1,9 миллиона новых рабочих мест", - сказал Расизаде.

По его словам, ВВП страны вырос в 3,2 раза, промышленное производство - в 2,6 раза, зарплата - в 6,8 раза, доходы на душу населения - в 7,2 раза.

Премьер-министр добавил, что достижению перечисленных успехов способствовали общественно-политическая стабильность, созданная в стране, а также поддержка народом политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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