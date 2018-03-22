Государство полностью поддерживает азербайджанских производителей и экспортеров - глава ассоциации

БАКУ /Trend/ - Государство в Азербайджане полностью поддерживает местных производителей и экспортеров.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации производителей и экспортеров плодоовощной продукции Азербайджана Башир Гулиев.

"По этому вопросу мы находимся в тесном контакте с предпринимателями, и могу сказать, что все государственные структуры в Азербайджане стараются максимально поддерживать производителей и экспортеров плодоовощной продукции", - сказал он.

Как отметил собеседник агентства, на сегодня для производителей и экспортеров созданы все необходимые условия и каких-либо жалоб с их стороны практически нет.

Отметим, что на сегодня для развития предпринимательства в Азербайджане правительство реализует различные комплексные меры: предоставляет льготы бизнесу, создает апелляционные советы при госструктурах, модернизирует законодательство и проводит широкомасштабные реформы.

Так, в стране действуют промышленные парки и кварталы, агропарки и парки высоких технологий. Их резиденты на семь лет освобождаются от различных налогов и пошлин, а также получают доступ ко всей необходимой для работы инфраструктуре. Кроме того, предприниматели республики также могут воспользоваться механизмами поощрения экспорта и инвестиций. В первом случае правительство возвращает часть стоимости поставляемой за рубеж продукции самим экспортерам, а во втором случае - предоставляет различные налоговые и таможенные льготы.

Для поддержки местных производителей правительство также организовывает экспортные миссии, помогает предпринимателям принимать участие в выставках в зарубежных странах и реализует другие меры.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-феврале 2018 года за рубеж было экспортировано плодоовощной продукции на 58,4 миллиона долларов, что почти на 51 процент больше показателя аналогичного периода прошлого года. За весь 2017 годы азербайджанские экспортеры поставили за рубеж фруктов и овощей на 502,8 миллиона долларов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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