Начался ремонт очередного участка ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик. Об этом сообщила Trend во вторник глава пресс-службы ЗАО Севиндж Гадирова.

По ее словам, сегодня стартовал капремонт 7,2-километрового участка Гянджа - Алабашлы.

Капремонт осуществляет ООО "Специализированное железнодорожное предприятие № 5", входящее в состав ЗАО.

"Ремонтные работы продлятся неделю", - сказала Гадирова.

Реализация проекта по капитальному ремонту 600-километровой железной дороги Баку-Беюк Кесик началась в октябре 2015 года. До сегодняшнего дня капитально отремонтированы 475 километров железной дороги.

Дополнительное соглашение к экспортному договору по реализации второго этапа проекта реконструкции железных дорог Азербайджана было подписано с чешской компанией MORAVIA STEEL.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.