В Азербайджане предлагают ввести санкции за неуплату взносов по страхованию от безработицы

29 марта 2018 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагают ввести санкции за неуплату взносов по обязательному страхованию от безработицы. Это предусмотрено изменениями в Уголовный кодекс Азербайджана, которые обсуждаются в четверг на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Согласно предлагаемым изменениям, при уклонении от выплат налогов, взносов по страхованию от безработицы и обязательного социального страхования в значительном размере (от 20 тысяч до 100 тысяч манатов) применяется штраф в размере от двукратной до четырехкратной суммы нанесенного ущерба или до двух лет исправительных или до трех лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной работой.

Если аналогичные действия совершены организованной группой и в крупном размере (от 100 тысяч до 500 тысяч манатов), предлагается применять штраф в размере от трехкратной до пятикратной суммы нанесенного ущерба или от трех до пяти лет лишения свободы с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной работой на срок до трех лет.

При уклонении от выплат налогов, взносов по страхованию от безработицы и обязательного социального страхования в особо крупном размере (свыше 500 тысяч манатов) предлагается применять штраф в размере от четырехкратной до пятикратной суммы нанесенного ущерба с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной работой на срок до трех лет или лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

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