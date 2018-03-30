Узбекский миллионер планирует построить на родине автомобильный завод

Уроженец Ферганской области Улугбек Максумов, проживающий ныне в Объединенных Арабских Эмиратах, планирует построить в Узбекистане завод по производству бронированных автомобилей, передаёт узбекское новостное агентство Подробно.uz.

По его словам, такое желание у него возникло после заявлений президента Шавката Мирзиёева «о создании благоприятных условий» для инвесторов, желающих вложить свой капитал в экономику Узбекистана.

«Реформы, проводимые президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, направлены на повышение благосостояния народа. Я вырос в Фергане. Хочу поехать на родину, создать сотни рабочих мест и внести свой вклад в развитие своей страны», – сказал Максумов.

В ОАЭ Максумов приехал в 2006 году в качестве туриста. В 2012 году он создал в Дубае завод по производству военных и невоенных бронированных автомобилей INKAS.

В настоящее время этот завод производит десять моделей бронированных автомобилей – в среднем 800 единиц в год.

INKAS считается самым крупным заводом в Дубае по производству бронированных автомобилей.

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