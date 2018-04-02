AccessBank продолжает кредитную кампанию "Bağa bax ki, bağ olsun!"

2 апреля 2018 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AccessBank, который постоянно оказывает поддержку различным секторам сельского хозяйства, продолжает кредитную кампанию "Bağa bax ki, bağ olsun!"

Согласно сообщению банка, кампания, предназначенная для садоводов, продлится до 30 апреля 2018-го года.

В этот период лица, занимающиеся сельским хозяйством и взявшие кредит в AccessBank, смогут получить ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД до 12 месяцев, а также СКИДКУ до трех процентов на годовую процентную ставку по кредиту.

Интерес к кампании довольно большой: с начала ее проведения уже немалое число клиентов воспользовались выгодными условиями, предоставленными AccessBank, и расширили свое хозяйство. Если и вы хотите расширить своей бизнес, обращайтесь в ближайший филиал банка.

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Twitter, а также через Контактный центр по номеру 151.

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Azernews Newspaper
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