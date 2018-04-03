Минналогов Азербайджана до мая представит пакет изменений в Налоговый кодекс

3 апреля 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана до начала мая 2018 года предоставит правительству страны для обсуждения пакет изменений в Налоговый кодекс, сказал во вторник журналистам заместитель министра по налогам Сахиб Алекберов.

"До 31 марта мы принимали предложения по изменениям в налоговое законодательство со стороны предпринимателей. В настоящее время мы изучаем эти предложения, для чего создана специальная комиссия, заседающая ежедневно. До начала мая мы должны предоставить пакет изменений в Налоговый кодекс, чтобы он обсуждался одновременно с бюджетным пакетом. Как вы знаете процесс достаточно длительный и не совсем простой. Сначала пакет предложений должен пройти межведомственные согласование, обсуждения в Кабинете министров и только затем представлен в президентскую администрацию. Поэтому мы хотим завершить свою часть работы до мая", - сказал Алекберов.

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