Объявлены дата и условия продажи первого социального жилья в Баку

БАКУ /Trend/ - С седьмого мая 2018 года начнется продажа квартир в социальном жилом комплексе в Ясамальском районе Баку, сообщает в пятницу Государственное агентство жилищного строительства.
Как отмечается, на продажу выставляется 260 квартир в зданиях №1, 2, 3 и 4 и продлится до 10:00 седьмого августа 2018 года.
Согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 ноября 2016 года №1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы “Льготное жильё”, созданной на портале “Электронное правительство” (www.e-gov.az).
Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе “Льготное жильё”. Все граждане, получившие электронный кабинет в системе “Льготное жильё”, равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел “Satış/Mənzillər” (“Продажа/Квартиры”) в своих электронных кабинетах. Квартиры гражданами будут выбираться по принципу “первым прибыл – первым обслужен” (лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения). С подробной информацией о правилах пользования системой “Льготное жильё”, в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайта www.mida.az, перейдя по ссылке “Güzəştli mənzil sistemi” (“Система льготное жильё").
Общая информация о выставляемых на продажу квартирах:
На продажу выставляются 260 квартир. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества.
Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджана (AzDTN). В связи с этим, Вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана были выданы положительные заключения от 15 ноября 2016 года № 22880 и от 27 декабря 2016 года № 23089.
Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по имущественным вопросам Азербайджана.
|
Номер здания
|
Площадь земельного участка, занятого зданием
(м²)
|
Кол-во этажей в здании
|
Кол-во входов в здание
|
Кол-во комнат в квартирах
|
Кол-во квартир
|
Площадь квартир по внутреннему периметру
(м²)
|
Площадь квартир по внешнему периметру
(м²)
|
Главный подрядчик /
адрес
|
Сроки сдачи строительно-монтажных и ремонтных работ
|
1
|
441,56
|
12
|
1
|
1
|
12
|
31,50 – 33,01
|
40,12
|
ООО “NN Group” /
город Баку,
Ясамальский район, улица Талыблы, 27,
8-ой этаж, дверь № 1.
|
1 июля
2018 года
|
2
|
24
|
56,85 – 57,87
|
70,44
|
3
|
24
|
69,80 – 70,46
|
84,47
|
2
|
645,25
|
9
|
2
|
1
|
9
|
33,10 – 33,37
|
40,52
|
2
|
54
|
49,77 – 55,02
|
60,10 – 66,91
|
3
|
9
|
69,08 – 69,68
|
84,47
|
3
|
665,45
|
9
|
2
|
1
|
16
|
33,10 – 33,37
|
40,52
|
2
|
32
|
54,65 – 55,03
|
66,92
|
3
|
16
|
69,51 – 69,93
|
81,64
|
4
|
675,52
|
9
|
2
|
1
|
16
|
33,10 – 33,37
|
40,52
|
2
|
32
|
54,65 – 55,03
|
66,92
|
3
|
16
|
69,51 – 69,93
|
81,64
Цены и условия продажи:
В соответствии с подпунктом 1.2.10. и пунктом 3.2. Правил, утвержденных указом Президента Азербайджана от 16 ноября 2016 года №1113, стоимость реализации квартир, предлагаемых гражданам на льготных условиях, определена ниже среднерыночной цены, установленной Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом.
Цена однокомнатных квартир начинается от 29 925 манатов,
Цена двухкомнатных квартир – от 47 282 манатов,
Цена трехкомнатных квартир – от 65 626 манатов.
Примечание: Цены указаны с учетом НДС.
При приобретении квартиры за счет льготного ипотечного кредита, выдаваемого на средства Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда:
|
Годовая процентная ставка
|
Период
|
Минимальный
первоначальный взнос
|
Ежемесячная оплата*
|
1 комната
|
2 комнаты
|
3 комнаты
|
4%
|
3-30 лет
|
10%
|
129-136 манатов
|
203-236 манатов
|
282-288 манатов
|
* Ежемесячная оплата – при покупке по льготному ипотечному кредиту сроком на 30 лет по ставке четыре процента годовых, при первоначальном взносе за квартиру в размере десяти процентов.
ВНИМАНИЕ! Граждане, желающие приобрести квартиру за счет льготного ипотечного кредита, при внесении первоначального взноса в объеме, превышающем минимальный необходимый, получат скидку в размере 10 процентов от суммы, превышающей минимальный первоначальный взнос. Граждане, приобретающие квартиру за свой счет, при единовременной выплате всей стоимости квартиры, получат скидку в размере 10 процентов от всей стоимости квартиры.
Цены для граждан, желающих приобрести выставленные на продажу квартиры за счет собственных средств, единовременно оплатив полную стоимость, будут начинаться с нижеприведенных:
|
Кол-во комнат
|
Цена квартиры
(манат)
|
Сумма дополнительной скидки
(манат)
|
Стоимость реализации квартиры после дополнительной скидки (манат)
|
1
|
29 925
|
2 993
|
26 932
|
2
|
47 282
|
4 728
|
42 554
|
3
|
65 626
|
6 563
|
59 063
Примечание: Цены указаны с учетом НДС
На интернет-странице Ясамальского жилого комплекса www.yasamal.mida.az можно ознакомиться с информацией о точной площади каждой квартиры (и комнат), ценах, действующих льготах и дополнительных скидках, банках-агентах, а также произвести соответствующие расчеты посредством ипотечного калькулятора и калькулятора льготного жилья.
С подробной информацией о лицах, обладающих правом на приобретение льготного жилья, правилах подачи заявления для покупки жилья на льготных условиях, банках-агентах и условиях продажи квартир можно ознакомиться на интернет-сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az или в центрах “ASAN” (№ 1, 3, 5 и Сумгаитский), а также обратившись в колл-центр «108».
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