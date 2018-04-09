Азербайджанская инвесткомпания увеличила уставный капитал

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская инвестиционная компания PSG Kapital увеличила свой уставный капитал, сообщает компания в понедельник.

Согласно сообщению, в результате повышения, размер уставного капитала удвоился и достиг двух миллионов манатов.

В сообщении отмечено, что уставный капитал был повышен посредством выпуска новых акций. В рамках эмиссии было выпущено 1000 акций по номинальной цене в 1000 манатов каждая. Компания “PSG-Kapital” была создана в 2012 году и оказывает все виды брокерских и дилерских услуг на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов.

По данным Бакинской фондовой биржи, в январе-феврале 2018 года компания оказала брокерских услуг на сумму 88,2 миллиона манатов и заняла по данному показателю шестое место в списке брокеров Азербайджана.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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