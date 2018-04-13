Растет интерес к транспортному коридору «Север-Юг» (Эксклюзив)

13 апреля 2018 08:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Растет интерес грузоотправителей к проекту "Север-Юг", призванного объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России, сказал Trend первый заместитель генерального директора АО "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев.

"Интерес есть со стороны экспедиторских компаний, грузовладельцев, крупных российских экспортеров. Например, в проекте заинтересованы власти Ставропольского края, а также крупные российские сталелитейные компании. Работа в этом направлении продолжается. Что касается зарубежных стран, то тут мы в контакте с Финляндией, которая экспортирует достаточно большой объем бумаги в Индию", - сказал Алырзаев.

По его словам, активизировалась деятельность операторов и стран-участниц транспортного коридора. В то же время, как отметил Алырзаев, необходимо дальше развивать маркетинговую часть проекта.

"Мы совместно с азербайджанскими партнерами ADY Express и ADY Container активно продвигаем и рекламируем проект в Азербайджане, России Иране, Индии и даже европейских странах. Самое большое сотрудничество в этом направлении осуществляется именно между Россией и Азербайджаном. Результаты есть, однако в этом направлении еще предстоит проделать много работы", - сказал Алырзаев.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

АО "РЖД Логистика" — крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор. Он создан в целях развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД.

Компания является одним из лидеров российского рынка логистического аутсорсинга для промышленных предприятий, предоставляющим комплексные услуги по управлению цепями поставок.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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