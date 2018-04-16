Узбекистан может закупить самолёты Bombardier в кредит

16 апреля 2018 15:13 (UTC+04:00)

Канадская машиностроительная компания Bombardier заинтересована во вхождении на рынок Узбекистана. Об этом, как сообщают в понедельник узбекские СМИ, заявил директор по контрактам компании Мартин Херман.

По данным передачи «Тахлилнома» телеканала «Узбекистан 24», компания готова оказать содействие Узбекистану в приобретении самолетов на льготных кредитных условиях.

Мартин Херман отметил, что Агентство по развитию экспорта Канады может предоставить кредиты сроком на 12 лет на покрытие 85 процентов суммы покупки.

«Возможно взаимодействие в рамках лизинговых пакетов», - добавил он.

Представитель Bombardier отметил, что компания также готова рассмотреть вопрос об организации в Узбекистане производства отдельных запчастей.

«Мы планируем в ближайшее время презентовать свою продукцию и обсудить направления сотрудничества», - добавил Мартин Херман.

Ранее сообщалось, что национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» намерена пополнить свой парк воздушными судами бизнес-класса для развития деловой авиации в республике.

Узбекистан посетили представители компаний Bombardier Business Aircraft и Arcos Jet, специализирующихся на продажах подобных воздушных судов, их техническом обслуживании, подготовке воздушных экипажей и их правовой защите.

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