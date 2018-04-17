Банки Азербайджана должны активнее участвовать в формировании законодательства - Талех Кязымов

БАКУ /Trend/ - Банки Азербайджана должны активнее участвовать в разработке и изменении банковского законодательства, сказал во вторник председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов в рамках своего выступления на I Международной банковской выставке-конференции на тему "Цифровой банкинг и безопасность".

По его словам, это поможет быстрее добиваться необходимых результатов и позволит своевременно отвечать на существующие на рынке вызовы.

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