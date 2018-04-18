В Азербайджане в июле состоится азербайджано-швейцарский бизнес-форум

18 апреля 2018 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В июле в Азербайджане планируется провести азербайджано-швейцарский бизнес-форум.

Об этом было сказано во время встречи министра экономики Азербайджана, председателя Совместной комиссии по сотрудничеству между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии Шахина Мустафаева с послом Швейцарии в Азербайджане Филипом Шталдери, говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

На встрече министр подчеркнул развитие азербайджано-швейцарских связей, а также отметил, что Президент Азербайджана придает важное значение расширению сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что глава Азербайджанского государства ежегодно принимает участие в форуме в Давосе и других важных мероприятиях.

Было также отмечено, что во время запланированного на июль 2018 года визита начальника Федерального департамента экономики, образования и исследований, министра экономики Швейцарии Йохана Шнайдер-Аммана в Азербайджан планируется провести бизнес-форум. В рамках этого визита планируется организация презентаций в Сумгайытском химическом промышленном парке и Балаханском промышленном парке.

Министр экономики Азербайджана отметил, что незаконная деятельность некоторых швейцарских компаний на оккупированных территориях Азербайджана является недопустимой.

В настоящее время в Азербайджане действует 71 компания со швейцарским капиталом. В Швейцарию инвестировано 1,2 миллиарда долларов азербайджанских инвестиций. В 2017 году товарооборот между Азербайджаном и Швейцарией составил 240 миллионов долларов, что означает рост в 40 процентов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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