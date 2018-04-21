Самолет AZAL произвел вынужденную посадку в аэропорту Пулково

БАКУ /Trend/ - Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс по маршруту Гянджа-Москва, произвел вынужденную посадку в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург). Об этом говорится в сообщении, распространенном на странице AZAL в Facebook.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в московском аэропорту «Внуково» (VKO), рейс "Азербайджанских Авиалиний" J2-830 совершил благополучную посадку в Международном Аэропорту "Пулково" (LED). Авиалайнер вылетит из Санкт-Петербурга в Москву после улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

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