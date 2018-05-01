Министерства финансов Казахстана и Китая подпишут совместный меморандум

1 мая 2018 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов и министр финансов Китая Лю Кун договорились в ближайшее время заключить межведомственный меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства финансов Казахстана.

На встрече, организованной в рамках рабочего визита Султанова в Пекин, казахский министр также отметил, что в рамках сопряжения китайской инициативы «Один пояс, один путь» и программы «Нурлы жол» проводится активное инвестиционное сотрудничество, привлекаются займы для реализации крупных проектов.

Стороны также обсудили текущее экономическое положение стран, расширение взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и программы «Нурлы жол», деятельность финансовых рынков и их услуг, в том числе Международного финансового центра «Астана».

В рамках визита в Пекин, Султанов также провел переговоры с председателем Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Лю Шиюем, руководителем главного таможенного управления Ни Йефэном, вице-президентом «Эксим банка» Китая Сунь Пинем.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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