В Баку пройдет азербайджано-корейская деловая встреча

1 мая 2018 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку 17 мая 2018 года пройдет азербайджано-корейская деловая встреча, сообщает во вторник Агентство по поощрению торговли и инвестиций Кореи (KOTRA).

Как отмечает агентство, во встрече будут участвовать представители девяти корейских компаний, занимающихся производством запчастей для автомобилей, офисных кресел, косметических средств, платежных устройств, текстильной продукции, дверей, камер безопасности: Korea Inter Cross, Hanaro Motors, Dawon Chairs, Symedi Phram, Eye Some, Baren Changho, Hanbo Textile, SeeEyes, ATEC T&.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Кореей в 2017 году составил 85,5 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт корейской продукции в Азербайджан.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Сеуле заявили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме была бы символичной
США 11:43
КНДР демонтирует громкоговорители, вещавшие пропаганду на границе
Другие страны 10:36
Посол Республики Корея: денуклеаризация КНДР напрямую зависит от итогов саммита с США
Другие страны 30 апреля 19:12
Азербайджан займётся подготовкой таджикских дипломатов
Политика 30 апреля 17:07
Франция, ФРГ, Британия и Южная Корея призвали укрепить санкции против КНДР
Европа 30 апреля 16:46
Пересмотрены сроки начала строительства IGB
Энергетика 30 апреля 15:25
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 23-27 апреля
Энергетика 30 апреля 14:03
Азербайджанская нефть 27 апреля подешевела
Энергетика 30 апреля 12:35
Оглашена дата начала перевозки пассажиров по БТК
Бизнес 30 апреля 12:13
Свыше половины ненефтяного экспорта Азербайджана пришлись на 10 компаний
Бизнес 30 апреля 11:36
У Туркменистана дружественные связи с Азербайджаном - Бердымухамедов
Политика 30 апреля 11:04
Азербайджан незначительно увеличил экспорт газа в Турцию
Энергетика 30 апреля 10:31
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Бизнес 30 апреля 10:27
СМИ назвали возможную дату саммита КНДР, США и Южной Кореи
США 30 апреля 09:20
Сеул пообещал убрать громкоговорители с северокорейской границы
Другие страны 30 апреля 08:09
Иран и Азербайджан намерены создать совместную нефтяную компанию - замминистра (Эксклюзив)
Энергетика 30 апреля 07:02
КНДР 5 мая переведет часы, чтобы установить одно время с Южной Кореей
Другие страны 30 апреля 03:25
Министр обороны Азербайджана встретился с командующим западной зоной Китая (ФОТО)
Политика 29 апреля 20:12