В Баку пройдет азербайджано-корейская деловая встреча

БАКУ /Trend/ - В Баку 17 мая 2018 года пройдет азербайджано-корейская деловая встреча, сообщает во вторник Агентство по поощрению торговли и инвестиций Кореи (KOTRA).

Как отмечает агентство, во встрече будут участвовать представители девяти корейских компаний, занимающихся производством запчастей для автомобилей, офисных кресел, косметических средств, платежных устройств, текстильной продукции, дверей, камер безопасности: Korea Inter Cross, Hanaro Motors, Dawon Chairs, Symedi Phram, Eye Some, Baren Changho, Hanbo Textile, SeeEyes, ATEC T&.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Кореей в 2017 году составил 85,5 миллиона долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт корейской продукции в Азербайджан.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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