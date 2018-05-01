AccessBank начинает кредитную кампанию для животноводов

1 мая 2018 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AccessBank, оказывающий постоянную поддержку различным сферам сельского хозяйства, начинает новую кампанию для животноводов «Heyvandarlara bir sürü təklif», которая продлится до конца августа, сообщает банк во вторник.

В рамках кампании лица, занимающиеся животноводством и взявшие кредит в AccessBank, смогут получить ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД до 12 месяцев, а также СКИДКУ до трех процентов на годовую процентную ставку по кредиту.

Наряду с этим, клиент выбирает график погашений по кредиту самостоятельно, получая возможность запланировать оплаты в соотвествии с особенностями своего хозяйства.

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Twitter, а также через Контактный центр по номеру 151.

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Azernews Newspaper
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