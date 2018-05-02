Собираетесь в отпуск? Застрахуйте недвижимость в A-Qroup!

Приближается сезон отпусков, многие открывают дачный сезон, уезжают за город, за рубеж. Но вместе с радостью выбора места и времени отдыха появляется и множество моментов, которые необходимо предусмотреть заранее - вовремя позаботиться о сохранности офиса, квартиры, спокойствия соседей, т.е. от непредвиденных потерь, чтобы избежать неприятностей после возвращения из отпуска или во время него.

Страховой полис от A-Qroup – это лучший выбор, который включает покрытие от широкого диапазона страховых рисков по привлекательной цене, оперативное принятие решений о возмещении убытков и ряд других удобств, например, онлайн оформление полиса.

С полисом от A-Qroup ваша квартира или дом будут застрахованы от самых распространенных рисков, в том числе затопления, кражи и пожара, а также будет застрахована ваша ответственность перед соседями. Именно в таких ситуациях компенсация страховой компании A-Qroup будет весьма кстати.

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