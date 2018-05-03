Казахстан увеличит количество торговых представительств за рубежом

3 мая 2018 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек в целях наращивания экспортного потенциала страны предложил увеличить число зарубежных торговых представительств страны, передают казахские СМИ.

«В соответствии с принятой экспортной стратегией необходимо продолжить работу по открытию представительств за рубежом. Как утверждено в стратегии, в первую очередь надо начать со стран приоритетного и высокого экспортного интереса», - уточнил Касымбек.

Министр отметил, что в число приоритетных стран должны войти Россия, Китай, Беларусь, Индия, Иран, Кыргызстан, Турция, Узбекистан и Украина.

«Большинство развитых стран имеют разветвленную сеть торговых представительств. У Южной Кореи 120 представительств в 82 странах, у Австралии представительства в более чем 100 странах мира, у России 66 представительств в 52 странах», - сказал Касымбек.

На данный момент у Казахстана имеется два зарубежных торговых представительства на территории России (в Новосибирске и Москве) и один торгово-выставочный павильон «Казахстан», который расположен на территории Всероссийского выставочного центра ВДНХ (Москва).

“Этот павильон предлагается использовать в качестве Дома Казахстана согласно пункту 42 Плана мероприятия по реализации экспортной стратегии Казахстана, в котором будут объединены вопросы продвижения экспорта, привлечения инвестиций, туризма, транспорта и логистики”, - сказал Касымбек.

Министр также отметил, что на сегодняшний день рассматривается вопрос финансирования и открытия 11 торговых представительств Казахстана за рубежом.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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