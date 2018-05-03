Узбекистан увеличит в 2018 году расходы на экономику более чем на 30%

3 мая 2018 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году вложения в экономику из государственного бюджета Узбекистана могут составить до 6,9 миллиона сумов, что на 31,9 процента больше вложений в 2017 году, сообщается в бюджетном послании Министерства финансов Узбекистана.

Согласно информации, увеличение вложений способствует развитию отраслей экономики, что, в конечном счете, увеличит доходную часть бюджета.

Расходы на водохозяйственное содержание объектов Министерства сельского хозяйства составят около 2,7 миллиарда сумов (рост к 2017 году на 9,4 процента или на уровне 0,9 процента к ВВП). На благоустройство районов и городов Узбекистана Министерство финансов выделит примерно 1,1 миллиарда сумов, что обеспечит стабильное финансирование строительства и реконструкции зданий, а также качественную организацию работ по эксплуатации и содержанию объектов.

Напомним, что Министерство финансов опубликовало бюджетное послание в конце апреля. Расходы на медицину в этом году планируется увеличить на 250 процентов, а на новые учебники будет выделено 815 миллиардов сумов.

Официальный курс на 3 мая – 8068,20 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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