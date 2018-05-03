Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» значительно вырос

БАКУ /Trend/ - Индекс UCI (Uzbekistan Composite Index) Республиканской фондовой биржи «Тошкент» по итогам торгов 3 мая вырос на 0,69 пункта по сравнению с предыдущим днём, составив 1 024,65 пункта.

На начало торгов индекс был равен 1 023,96 пункта, к 11:00 по ташкентскому времени упал до 1 023,77 пункта, после чего в 14:59 вырос до 1 024,65 пункта. На этой же отметке индекс сохранился до закрытия торгов.

В течение недели наивысшее значение индекса UCI было зафиксировано сегодня (1 024,65), наименьшее (1 023,96 пунктов) – 2 мая.

С начала недели на бирже «Тошкент» было реализовано свыше 39,63 миллиона ценных бумаг стоимостью в 1,72 миллиарда сумов.

Официальный курс на 3 мая составляет 8068,20 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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