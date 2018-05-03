Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» значительно вырос

3 мая 2018 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Индекс UCI (Uzbekistan Composite Index) Республиканской фондовой биржи «Тошкент» по итогам торгов 3 мая вырос на 0,69 пункта по сравнению с предыдущим днём, составив 1 024,65 пункта.

На начало торгов индекс был равен 1 023,96 пункта, к 11:00 по ташкентскому времени упал до 1 023,77 пункта, после чего в 14:59 вырос до 1 024,65 пункта. На этой же отметке индекс сохранился до закрытия торгов.

В течение недели наивысшее значение индекса UCI было зафиксировано сегодня (1 024,65), наименьшее (1 023,96 пунктов) – 2 мая.

С начала недели на бирже «Тошкент» было реализовано свыше 39,63 миллиона ценных бумаг стоимостью в 1,72 миллиарда сумов.

Официальный курс на 3 мая составляет 8068,20 UZS/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан откроет новые консульства в России
Узбекистан 13:51
Узбекистан привлекает немецкие и швейцарские технологии в текстильную промышленность
Бизнес 13:04
Узбекистан увеличит в 2018 году расходы на экономику более чем на 30%
Бизнес 12:33
Недельный оборот РФБ «Тошкент» вырос в 4,1 раза
Бизнес 11:19
Узбекистан наращивает экспортный потенциал текстильной промышленности
Бизнес 10:44
Узбекские текстильные предприятия осуществят прямые поставки на все континенты
Бизнес 10:32
В первом квартале 2018 года предприятия «Узтекстильпром» нарастили производство
Бизнес 09:35
Глава Узбекистана поручил развивать семеноводство картофеля в Наманганской области
Бизнес 09:25
Узбекистан и Турция будут совместно развивать религиозный туризм
Туризм 2 мая 17:29
Узбекский банк осуществил первую иностранную транзакцию
Бизнес 2 мая 17:16
Казахстанская делегация посетит промышленные предприятия Узбекистана
Бизнес 2 мая 15:52
Стала известна дата открытия автобусного сообщения между Узбекистаном и Таджикистаном
Туризм 2 мая 14:30
Индекс Республиканской фондовой биржи «Тошкент» понизился
Бизнес 2 мая 14:04
Национальный банк Узбекистана и «Эксимбанк» Турции заключили крупное кредитное соглашение
Бизнес 2 мая 13:34
Росэкспоцентр откроет представительство в Узбекистане
Бизнес 2 мая 10:54
В Узбекистане обсудили возможности расширения сотрудничества с Казахстаном
Казахстан 2 мая 10:32
Узбекско-корейское СП объявляет тендер
Тендеры 2 мая 09:54
Канадская компания будет развивать солнечную энергетику в Узбекистане
Энергетика 2 мая 09:09