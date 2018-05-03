Узбекистан планирует существенно увеличить товарооборот с Россией

3 мая 2018 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Узбекистан и Россия планируют довести объём взаимной торговли до 6 миллиардов долларов США, заявил в интервью газете «Народное слово» посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.

«Все наши планы на 2018 год связаны с указаниями, поручениями главы государства. К их числу относится доведение объема взаимной торговли до шести миллиардов долларов», – заявил Ашрафханов.

В числе приоритетов двусторонних отношений в 2018 году дипломат назвал усиление регионального сотрудничества. По его словам, планируется организовать поездки представителей областей Узбекистана в десять регионов России, а также ответные визиты представителей восьми регионов РФ.

«Наряду с этим предусмотрена работа по развитию религиозного туризма, направленного на посещение святых мест в Узбекистане, и проведение дней Узбекистана в Татарстане», – сообщил посол.

Ашрафханов напомнил, что визит главы Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в марте 2017 года завершился подписанием самого крупного пакета двусторонних документов на общую сумму 16 миллиардов долларов. По итогам поездки разработаны «дорожные карты» по реализации достигнутых договоренностей и соглашений.

«Продолжается работа по своевременному и полному выполнению мер, которые в них предусмотрены», – добавил посол.

По словам Ашрафханова, объем товарооборота между Узбекистаном и Россией в 2017 году вырос на 20 процентов по сравнению с 2016 годом и достиг 5 миллиардов долларов. Объем инвестиций, привлеченных из России, по проектам в 11 отраслях увеличился на 26,4 процентов – до 1,63 миллиарда долларов. Также состоялись 139 двусторонних поездок и мероприятий на различных уровнях.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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