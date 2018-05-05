Оглашены изменения цен на продукцию казахстанских предприятий с начала года

5 мая 2018 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Комитет по статистике при министерстве национальной экономики Казахстана огласил данные по изменению цен предприятий-производителей на рынке Казахстана.

В январе-апреле 2018 года предприятия-производители Казахстана повысили цены на чай на 4 процента, муку ржаную - на 3,6 процента, масло растительное - на 2,6 процента, сахар - на 2,4 процента, рис - на 1,9 процента, молочные продукты - на 0,7 процента, хлеб - на 0,4 процента.

Снижение цен отмечено на муку пшеничную на 4,9 процента, крупы - на 4,5 процента, мясо птицы - на 1,6 процента, макаронные изделия - на 1,5 процента.

В обрабатывающей промышленности увеличение цен наблюдалось на 2,8 процента, горнодобывающей - на 2 процента. Промышленная продукция подорожала на 2,1 процента, услуги промышленного характера - на 5,9 процента.

За период с начала 2018 года цены предприятий-производителей на дизельное топливо возросли на 10,3 процента, бензин - на 0,4 процента.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ИБР профинансирует реконструкцию трассы из Казахстана в Россию
Бизнес 14:17
Узбекистан и Казахстан обсудили транзит казахстанского газа
Энергетика 14:10
Индикатор рынка межбанковских депозитов Казахстана остается стабильным
Бизнес 11:29
Казахстан увеличил расходы на оборону
Бизнес 10:46
Казахстан разрешил США использовать два новых пункта для транзита спецгруза в Афганистан
Казахстан 08:43
Туркменистан прокладывает автомобильную дорогу к границе Казахстана
Туркменистан 08:31
Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили по телефону перспективы сотрудничества
Казахстан 07:39
Казахстан и Узбекистан намерены нарастить товарооборот до 5 млрд долларов
Казахстан 4 мая 23:40
Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили по телефону перспективы сотрудничества
Казахстан 4 мая 21:17
Узбекистан, Казахстан и Таджикистан обсудили использование и охрану водных ресурсов
Энергетика 4 мая 17:50
«Эйр Астана» объявляет тендер на поставку бензина марки АИ-95
Тендеры 4 мая 17:37
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер
Тендеры 4 мая 17:34
Путин и Назарбаев обсудили подготовку к заседанию ВЕЭС в Сочи 14 мая
Россия 4 мая 17:00
Казахстанский тенге незначительно подорожал по отношению к доллару США
Бизнес 4 мая 15:37
В Казахстане усиливается кредитование обрабатывающей промышленности
Бизнес 4 мая 14:54
С начала года в Узбекистане создано почти 11 тыс. новых предприятий
Бизнес 4 мая 12:49
Каспийский трубопроводный консорциум увеличил экспорт нефти
Энергетика 4 мая 12:48
Оглашен список самых активных компаний на Казахстанской фондовой бирже за апрель
Бизнес 4 мая 12:26