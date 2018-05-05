Оглашены изменения цен на продукцию казахстанских предприятий с начала года

БАКУ /Trend/ - Комитет по статистике при министерстве национальной экономики Казахстана огласил данные по изменению цен предприятий-производителей на рынке Казахстана.

В январе-апреле 2018 года предприятия-производители Казахстана повысили цены на чай на 4 процента, муку ржаную - на 3,6 процента, масло растительное - на 2,6 процента, сахар - на 2,4 процента, рис - на 1,9 процента, молочные продукты - на 0,7 процента, хлеб - на 0,4 процента.

Снижение цен отмечено на муку пшеничную на 4,9 процента, крупы - на 4,5 процента, мясо птицы - на 1,6 процента, макаронные изделия - на 1,5 процента.

В обрабатывающей промышленности увеличение цен наблюдалось на 2,8 процента, горнодобывающей - на 2 процента. Промышленная продукция подорожала на 2,1 процента, услуги промышленного характера - на 5,9 процента.

За период с начала 2018 года цены предприятий-производителей на дизельное топливо возросли на 10,3 процента, бензин - на 0,4 процента.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.