Объем депозитов в банках Казахстана уменьшился

7 мая 2018 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совокупный объем депозитов банков второго уровня (БВУ) Казахстана, к концу марта 2018 года уменьшился на 1,1 процента (177,8 миллиарда тенге), по сравнению с показателем марта 2017 года, и составил 16,4 триллиона тенге.

В марте 2017 года объем депозитного портфеля демонстрировал рост на 4 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, передает ranking.kz.

За 2010−2018 год перекос в структуре вкладов БВУ Казахстана сократился до минимума.

Если на конец марта 2010 года в портфеле вкладов преобладали со значительным перевесом корпоративные депозиты — 72,9 процента против 27,1 процента розничных вкладов, то уже на конец марта 2018 года на долю вкладов юридических лиц приходится 50,8 процента, доля вкладов физических лиц составляет 49,2 процента.

В 2017 году данный показатель составил 54,4 процента против 45,6 процента соответственно.

С марта 2017 года по март 2018 года объем вкладов увеличился ровно у половины БВУ Казахстана (16 из 32).

Лидером по объему вкладов является Kaspi bank, с приростом в 177,7 миллиарда тенге (21,9 процента), до 990,5 миллиарда тенге. Доля от общего объема вкладов БВУ Казахстана выросла с 4,9 процента до 6 процента.

На втором месте по данному показателю расположился Сбербанк, увеличивший портфель вкладов на 145,6 миллиарда тенге (13,1 процента), до 1,3 триллиона тенге. Доля от общего объема вкладов БВУ Казахстана выросла с 6,7 процента до 7,6 процента.

Замыкает тройку лидеров First Heartland Bank с годовым приростом в 130,4 миллиарда тенге (в 15,1 раза), до 139,7 миллиарда тенге. Доля от общего объема вкладов БВУ Казахстана увеличилась с 0,1 процента до 0,8 процента.

Официальный курс на 7 апреля составил 328.85 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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