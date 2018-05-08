Азербайджан усиливает борьбу против коррупции

8 мая 2018 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Баку состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Государственным таможенным комитетом (ГТК) Азербайджана и Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре страны.

Меморандум подписали председатель ГТК Сафар Мехтиев и начальник Главного управления Кямран Алиев.

Как отметил, выступивший на церемонии подписания Сафар Мехтиев, сотрудничество с Главным управлением по борьбе с коррупцией и другими структурами для предотвращения любых возможных правонарушений при осуществлении таможенного контроля придаст толчок работе таможенных органов.

"Для этого мы привлечем все свои усилия для еще большего расширения отношений, направленных на совместную деятельность", - сказал председатель ГТК.

В свою очередь Кямран Алиев отметил, что подписанный сегодня меморандум пойдет на пользу, как государства, так и обществу.

"Данный документ играет весьма важную роль в обнаружении коррупционных правонарушений между сторонами, предотвращении контрабанды, приводящей к возникновению теневой экономики, а также правонарушений со стороны сотрудников таможенных органов", - сказал Алиев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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