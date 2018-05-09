Рамин Гулузаде: Перевозчики смогут онлайн отслеживать перевозимые через Бакинский порт грузы (версия 2)

9 мая 2018 16:23 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:57)

БАКУ /Trend/ - С конца 2018 года перевозчики смогут в режиме онлайн отслеживать грузы, перевозимые через Бакинский международный морской торговый порт, благодаря применению здесь инновационных технологий, сказал в среду министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на открытии конференции Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH), проходящей в Баку.

По его словам, проведение в Азербайджане такого авторитетного мероприятия с участием представителей 65 стран является радостным и важным событием.

"Транспорт и логистика являются самыми динамично развивающимися сферами в мире, и в Азербайджане они считаются приоритетными. Сегодня Азербайджан является участником и инициатором международных транспортных проектов. В результате целенаправленной политики руководства страны Азербайджан превратился в основной транспортный узел региона", - сказал Гулузаде.

Министр отметил, что в Азербайджане формируется устойчивая транспортная система на основе инновационных технологий.

"С целью повышения конкурентоспособности транспортного комплекса Азербайджан проводит реформы, совершенствует управление. Реализация международных проектов приносит дополнительные дивиденды Азербайджану и партнерам, повышает стратегическую значимость региона", - сказал Гулузаде.

Он отметил, что строительство нового Бакинского порта в Аляте превращает страну в современный логистический центр.

"Ввод в эксплуатацию первой фазы Бакинского порта послужит привлечению инвестиций и расширению транзитных возможностей Азербайджана. Уже с конца 2018 года благодаря современным информационным системам перевозчики смогут в режиме онлайн наблюдать за перемещением грузов и временем их доставки", - сказал министр.

Он добавил, что создание вокруг порта свободной экономической зоны повысит его роль для Европы, Ближнего Востока, Средней Азии, Турции, Китая, России и Ирана.

"Еще одним проектом, который повысит значимость порта, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В будущем эти два проекта создадут благоприятную возможность для перевозок грузов из Китая и Средней Азии в Европу и обратно. Также важно отметить проекты Транскаспийского маршрута и коридора "Север-Юг". Все это позволит создать эффективные связи и оживить Великий Шелковый путь, создать условия для роста транзитных перевозок", - сказал Гулузаде.

В Баку 8-11 мая проходит Всемирная конференция портов (World Ports Conference 2018). В мероприятии принимают участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из стран Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других стран мира. Участники мероприятия обсудят грузоперевозки по Шелковому пути, развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Рамин Гулузаде: Перевозчики смогут онлайн отслеживать перевозимые через Бакинский порт грузы
Бизнес 11:57
Азербайджан высоко оценивает роль Туркменистана в восстановлении «Великого Шелкового пути» (ФОТО)
Бизнес 2 мая 12:33
Рамин Гулузаде дал поручения руководству Госагентства гражданской авиации Азербайджана
Бизнес 30 января 17:37
В БГУ подписан трехсторонний меморандум в области ядерной физики (ФОТО)
Общество 23 января 16:29
С 2018 года в Баку начнутся работы по строительству нового технопарка
ИКТ 19 декабря 2017 17:44
Выдача новых удостоверений личности в Азербайджане начнется в 2019 г.
ИКТ 19 декабря 2017 16:42
Министр связи рассказал о безопасности пользователей соцсетей в Азербайджане
ИКТ 19 декабря 2017 13:57
Строительство второго азербайджанского спутника ведется по плану - министр
ИКТ 19 декабря 2017 13:04
Свыше 20 парков Баку охвачены бесплатным Wi-Fi – министр
ИКТ 19 декабря 2017 13:03
Начинается строительство резервного DATA-центра для Azintelecom
ИКТ 19 декабря 2017 13:00
ИКТ является приоритетным направлением азербайджанской экономики - министр (ФОТО)
ИКТ 5 декабря 2017 17:47
TASIM улучшит качество интернета и способствует экономическому развитию во всей Евразии - министр (ФОТО)
ИКТ 5 декабря 2017 16:12
Микаил Джаббаров: Startap-проекты создают новые возможности для молодежи и для самих вузов
Общество 16 июня 2017 15:26
Рамин Гулузаде: Азербайджан признан одним из основных партнеров в мире по транзитным перевозкам
Бизнес 26 апреля 2017 12:10
Азербайджан и Эстония намерены выйти на новый уровень сотрудничества - министр
Бизнес 7 апреля 2017 11:52
Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество в сфере транспорта и высоких технологий
Экономика 22 февраля 2017 18:51
Рамин Гулузаде: Бакинская встреча министров тюркоязычных стран создает новую основу для развития отношений в сфере ИКТ
ИКТ 29 ноября 2016 16:53
В Азербайджане есть необходимость в расширении использования электронных услуг в регионах и оздоровлении сектора - Рамин Гулузаде (Интервью)
ИКТ 4 июля 2016 15:27