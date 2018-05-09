Рамин Гулузаде: Перевозчики смогут онлайн отслеживать перевозимые через Бакинский порт грузы (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С конца 2018 года перевозчики смогут в режиме онлайн отслеживать грузы, перевозимые через Бакинский международный морской торговый порт, благодаря применению здесь инновационных технологий, сказал в среду министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде на открытии конференции Международной ассоциации портов и гаваней (IAPH), проходящей в Баку.

По его словам, проведение в Азербайджане такого авторитетного мероприятия с участием представителей 65 стран является радостным и важным событием.

"Транспорт и логистика являются самыми динамично развивающимися сферами в мире, и в Азербайджане они считаются приоритетными. Сегодня Азербайджан является участником и инициатором международных транспортных проектов. В результате целенаправленной политики руководства страны Азербайджан превратился в основной транспортный узел региона", - сказал Гулузаде.

Министр отметил, что в Азербайджане формируется устойчивая транспортная система на основе инновационных технологий.

"С целью повышения конкурентоспособности транспортного комплекса Азербайджан проводит реформы, совершенствует управление. Реализация международных проектов приносит дополнительные дивиденды Азербайджану и партнерам, повышает стратегическую значимость региона", - сказал Гулузаде.

Он отметил, что строительство нового Бакинского порта в Аляте превращает страну в современный логистический центр.

"Ввод в эксплуатацию первой фазы Бакинского порта послужит привлечению инвестиций и расширению транзитных возможностей Азербайджана. Уже с конца 2018 года благодаря современным информационным системам перевозчики смогут в режиме онлайн наблюдать за перемещением грузов и временем их доставки", - сказал министр.

Он добавил, что создание вокруг порта свободной экономической зоны повысит его роль для Европы, Ближнего Востока, Средней Азии, Турции, Китая, России и Ирана.

"Еще одним проектом, который повысит значимость порта, является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В будущем эти два проекта создадут благоприятную возможность для перевозок грузов из Китая и Средней Азии в Европу и обратно. Также важно отметить проекты Транскаспийского маршрута и коридора "Север-Юг". Все это позволит создать эффективные связи и оживить Великий Шелковый путь, создать условия для роста транзитных перевозок", - сказал Гулузаде.

В Баку 8-11 мая проходит Всемирная конференция портов (World Ports Conference 2018). В мероприятии принимают участие главы портов, представители правительств, профессора и эксперты из стран Европы, Японии, Ирана, Грузии, Индонезии, Нигерии и других стран мира. Участники мероприятия обсудят грузоперевозки по Шелковому пути, развитие транспортных хабов и роль портов в этом вопросе, а также вопросы мультикультурализма, культурных различий в глобальной логистике, работу зон свободной торговли, повышение конкуренции среди них и другие темы.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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