Страны ЕС готовы оспорить в ВТО новые санкции США против Ирана

9 мая 2018 17:17 (UTC+04:00)

Страны Евросоюза намерены защищать интересы своих компаний, работающих в Иране, и готовы оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) односторонние санкции США, если таковые будут задевать европейские интересы. Об этом в среду заявил на брифинге для прессы официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, сообщает ТАСС.

"Говоря ясно, Европейский союз готов оспорить во Всемирной торговой организации любую одностороннюю меру, которая бы затрагивала интересы европейских компаний и ответить пропорциональным образом в соответствии с правилами, диктуемыми в рамках ВТО", - сказал он, отвечая на вопрос о реакции Франции на решение США выйти из ядерной сделки по Ирану и возобновить экономические санкции в отношении этой страны.

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